Смолянам напомнили, как оформить цифровое удостоверение многодетной семьи

Это значительно упростит процесс получения льгот и мер поддержки. Чтобы упростить процесс получения льгот, положенных многодетным семьям, Смоленская область с 1 октября присоединились к пилотному проекту по внедрению цифрового удостоверения для многодетных семей.
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