Украина в основном была создана Иосифом Сталиным после Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
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