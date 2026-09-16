Путин: участие в предстоящем голосовании на выборах в Госдуму — вклад в укрепление страны

Участие в предстоящем голосовании на выборах депутатов Госдумы — это вклад в укрепление страны, сказал Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, которое транслировал телеканал «Россия 24».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине заявил...
- НН Володин заявил, ч...
- В ЛДПР предложили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым