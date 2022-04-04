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Пока вы спали: население Архангельской области стремительно убывает

Пока вы спали: население Архангельской области стремительно убывает

ГИБДД заработало с помощью дорожных камер более 100 миллиардов за год, российские авиакомпании спешно переходят на отечественную систему бронирования билетов (чем это чревато), а во Франции вернулись к вопросу о повышении пенсионного возраста.

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