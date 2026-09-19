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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин рад тому, что Стив Керр хочет видеть от него больше трехочковых

Некоторое время назад главный тренер « Голден Стэйт » Стив Керр отметил, что хочет, чтобы в новом сезоне форвард Дрэймонд Грин гораздо чаще атаковал с открытых трехочковых позиций.

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