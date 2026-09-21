С Гаити в США экстрадировали обвиняемых по делу об убийстве президента Моиза

С Гаити в США экстрадировали 18 человек, обвиняемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза в 2021 году.
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