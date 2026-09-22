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При возгорании на Нерюнгринской ГРЭС пострадал один человек

При возгорании на Нерюнгринской ГРЭС пострадал один человек

Возгорании возникло на территории Нерюнгринской государственной районной электростанции (ГРЭС), пострадал один человек.

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