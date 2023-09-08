Как украинцев унижают во время конфликта. История из аэропорта Израиля

👍Прелестно ! Бальзам на душу ! Этой свино-гныде ещё повезло, что её не подвесили на дыбе и не загоняли иголки под ногти, как это делают ей подобные на новых территориях. Так и хочется подобной плесени сказать : "Скажи спасибо, что живой !" Вся история описывается одной фразой "А нас-то за що ?" 🇷🇺

Леонид Руси

Был я в Израиле 20 лет назад. У нас паспорта отняли и отдали перед вылетом, боялись, что я останусь и буду там работать. А в Египте разговаривал с еврейкой из Киева. Та хотела заехать в Израиль из Египта... поглядеть как там... Так её обыскали, разкрутили даже её шариковую ручку... и не пустили еврейку в Израиль. Не нужны в Израиле не евреи, особенно фашисты и хитрожопые хохлы