Беженки из Незалежной стали нежеланными гостями в Израиле, пишет "Украинская правда". Большинство из них подозревают в попытке незаконного получения гражданства или социальной помощи и депортируют на родину.
Как украинцев унижают во время конфликта. История из аэропорта Израиля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Русский Империалист
👍Прелестно ! Бальзам на душу ! Этой свино-гныде ещё повезло, что её не подвесили на дыбе и не загоняли иголки под ногти, как это делают ей подобные на новых территориях. Так и хочется подобной плесени сказать : "Скажи спасибо, что живой !" Вся история описывается одной фразой "А нас-то за що ?" 🇷🇺
Ответить
5 час.
Дмитрий
Смотрим клип пока не удалили с ютюба обращаем внимание на имя автора СУПЕР https://www.youtube.com/watch?v=F-hyNLfHWCA
А мы ведём разведку боем, Иван, Шамиль и Салават!
YouTube
Ответить
5 час.
Леонид Руси
Был я в Израиле 20 лет назад. У нас паспорта отняли и отдали перед вылетом, боялись, что я останусь и буду там работать. А в Египте разговаривал с еврейкой из Киева. Та хотела заехать в Израиль из Египта... поглядеть как там... Так её обыскали, разкрутили даже её шариковую ручку... и не пустили еврейку в Израиль. Не нужны в Израиле не евреи, особенно фашисты и хитрожопые хохлы
Ответить
2 час.
Свежие комментарии