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Как украинцев унижают во время конфликта. История из аэропорта Израиля

Как украинцев унижают во время конфликта. История из аэропорта Израиля

Беженки из Незалежной стали нежеланными гостями в Израиле, пишет "Украинская правда". Большинство из них подозревают в попытке незаконного получения гражданства или социальной помощи и депортируют на родину.

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Комментарии
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Русский Империалист
👍Прелестно ! Бальзам на душу ! Этой свино-гныде ещё повезло, что её не подвесили на дыбе и не загоняли иголки под ногти, как это делают ей подобные на новых территориях. Так и хочется подобной плесени сказать : &quot;Скажи спасибо, что живой !&quot; Вся история описывается одной фразой &quot;А нас-то за що ?&quot; 🇷🇺
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5 час.
Дмитрий
Смотрим клип пока не удалили с ютюба обращаем внимание на имя автора СУПЕР https://www.youtube.com/watch?v=F-hyNLfHWCA
А мы ведём разведку боем, Иван, Шамиль и Салават!
YouTube
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5 час.
Леонид Руси
Был я в Израиле 20 лет назад. У нас паспорта отняли и отдали перед вылетом, боялись, что я останусь и буду там работать. А в Египте разговаривал с еврейкой из Киева. Та хотела заехать в Израиль из Египта... поглядеть как там... Так её обыскали, разкрутили даже её шариковую ручку... и не пустили еврейку в Израиль. Не нужны в Израиле не евреи, особенно фашисты и хитрожопые хохлы
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2 час.

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