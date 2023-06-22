Вице-президент ФТР Селиваненко заявил, что любые сыгранные матчи дают практику Медведеву

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко после победы российского теннисиста Даниила Медведева над сербом Ласло Джере во втором круге турнира ATP-500 в Галле объяснил важность каждого сыгранного матча на травяном покрытии.