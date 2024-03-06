FT: Речь Макрона об отправке солдат на Украину обнажили противоречия в НАТО

Речь французского лидера Эммануэля Макрона по поводу надобности послать Вооружённые силы Организации Североатлантического Договора на украинскую территорию усложнила взаимодействие, пролив свет на распри в военном блоке.
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