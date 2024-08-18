Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов. Этот головной убор был использован актером Харрисоном Фордом в фильме "Индиана Джонс и храм судьбы" (1984) и является одним из самых значимых символов эпопеи об археологе-авантюристе.