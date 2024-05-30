«Украина знает, что все кончено». Под таким заголовком в британской газете The Telegraph вышел материал, в котором предсказывается скорый конец нынешнего киевского режима и объясняется, почему это произойдет.
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