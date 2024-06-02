На пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте пострадали 3 человека

Три человека пострадали на пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Коми, сообщает ГУ МЧС.Ранее в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в 4 км от города) произошло возгорание в резервуаре РВС-10000.
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