В США назвали абсурдом слова главы Пентагона об угрозе со стороны РФ

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что при победе России в конфликте на Украине Западная Европа окажется под угрозой, являются абсурдом, заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
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