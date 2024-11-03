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Царьград

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"Вслед за русскими всегда появляется солнце": Военкор Сладков напомнил о совместной работе флота

Военкор Александр Сладков высказался о флоте и совместных учениях. "Вслед за русскими всегда появляется солнце", - отметил он.

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