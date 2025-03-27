Путин рассказал о перспективах Северного морского пути

Северный морской путь должен стать наиболее коротким маршрутом, соединяющим Санкт-Петербург с Владивостоком, заявил российский президент Владимир Путин 27 марта в ходе Международного арктического форума в Мурманске.
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