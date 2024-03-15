РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    нас трое прокукарекал петушок Маня!  🐔 🐓🐔🤣🤣🤣🤮🤮🤮Макрон заявил, чт...
  • Гарий Щерба
    Ой как  ПРИГОРАЕТ  ПАДЛАМ , ВИЗЖАТ НЕ  по  ДЕТСКИ ...!!!!«Большая семерка»...
  • Svetlana Kuzmina
    В Германии так и будет, если они и дальше будут придерживаться советов страны Лжецов и Мерзавцев (США).Иностранные инвес...

Убийцу уральского боксера Александра Максимова отправили в колонию на 13 лет, его друга – на 3 года

Убийцу уральского боксера Александра Максимова отправили в колонию на 13 лет, его друга – на 3 года

В Каменске-Уральском вынесли приговор двум зачинщикам перестрелки в клубе «Джой», в результате которой тремя выстрелами в голову был убит известный в городе боксер Александр Максимов, а его знакомый получил ранение в живот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх