Убийцу уральского боксера Александра Максимова отправили в колонию на 13 лет, его друга – на 3 года

В Каменске-Уральском вынесли приговор двум зачинщикам перестрелки в клубе «Джой», в результате которой тремя выстрелами в голову был убит известный в городе боксер Александр Максимов, а его знакомый получил ранение в живот.
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