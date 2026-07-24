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Царьград

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Криминалист Игнатов раскрыл, в какой стране надо искать пропавшую семью Усольцевых

Криминалист Игнатов раскрыл, в какой стране надо искать пропавшую семью Усольцевых

Семья Усольцевых может находиться за границей. Где именно – раскрыл криминалист Игнатов.Спустя 10 месяцев с исчезновения Усольцевых криминалист Михаил Игнатов озвучил версию, где именно сейчас находится сейчас семья.

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