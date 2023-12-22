Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете

Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 декабря, назвал своей победой решение американского Верховного суда, который отказался в ускоренном порядке рассматривать вопрос о том, обладает ли бывший лидер страны иммунитетом от юридического преследования.
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