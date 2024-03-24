НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Как пробивать корабли насквозь

Как пробивать корабли насквозь

Позади звуковой барьер – а впереди замаячила цель. «Пробьет корабль до самого днища»!Но что скрывается за восклицанием? Имеют ли значение собственные размеры и высокая скорость боеприпаса при попадании в корабль? Вашему вниманию – три примера из разных эпох.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх