Спасатели МЧС проводят интерактивные занятия в детских лагерях региона

Безопасные каникулы: сотрудники МЧС Тверской области проводят уроки безопасности в детских лагерях Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области продолжают масштабную профилактическую работу в детских оздоровительных лагерях региона.
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