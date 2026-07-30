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Спасатели МЧС проводят интерактивные занятия в детских лагерях региона

Спасатели МЧС проводят интерактивные занятия в детских лагерях региона

Безопасные каникулы: сотрудники МЧС Тверской области проводят уроки безопасности в детских лагерях Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области продолжают масштабную профилактическую работу в детских оздоровительных лагерях региона.

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