Жена депутата подала иск о возмещении к директору московской школы после покушения

Жена депутата муниципального собрания Академического района столицы Михаила Хананашвили Светлана подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной московской школы Василисы Масловой, которую осудили за организацию покушения на нее.
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