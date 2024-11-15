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Политика как она есть

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Госдума рассмотрит законопроект о требованиях к электронным обращениям граждан

Госдума рассмотрит законопроект о требованиях к электронным обращениям граждан

Государственная дума рассмотрит законопроект, который предлагает уточнить требования к электронным обращениям граждан в госорганы.

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