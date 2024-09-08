Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Нужно срочно отменять всякие моратории, принятые в свое время для того, чтобы наши чиновники катались в Европу и прин...Потом не спрашива...
  • Майя Maja
    Может быть.Мэри Поппинс, до ...
  • Александр Степанов
    Хорошо помню,как в 60-х годах он вел передачу "Алло, мьi ищем талантьi". Всегда с лучезарной ульiбкой,тонким юмором и...Умер Александр Ма...

Усталость, дезертирство, большие потери и низкий моральный дух: репортаж CNN о проблемах ВСУ

Усталость, дезертирство, большие потери и низкий моральный дух: репортаж CNN о проблемах ВСУ

«Украинская армия, уступающая по численности и вооружению, сталкивается с низким моральным духом и дезертирством».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Минаков
&quot;на этой войне мы должны были защищать свою землю и свою страну&quot;                                                                                                     Так 8 лет &quot;защищали&quot; от кого, от своего народа? С кем воевали эти 8 лет? Сами объявили им блокаду, железную дорогу банда Сэмэна Сэмэнченко перегородила ж/б блоками, лишили население пенсий, пособий, закрыли банки и предложили жить в подвалах, без электричества, воды, тепла, без работы и денег... А для чего, чтобы однажды завезти уголёк из ЮАР по 132 доллара за тонну ( не считая логистики), но продолжая покупать донецкий уголь по 40 баксов,  поставлять его предприятиям по юаровской стоимости и разницу класть в свой большой карман? Это была не война, а высокорентабельное предприятие для некоторых хапуг. Им население, голосовавшее за Яныка, и нафиг не нужно, нужны недра Донбасса.
Ответить
14 час.
карюкалов вячеслав
Аксиома.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх