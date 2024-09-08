Усталость, дезертирство, большие потери и низкий моральный дух: репортаж CNN о проблемах ВСУ

ВМ

Владимир Минаков

"на этой войне мы должны были защищать свою землю и свою страну" Так 8 лет "защищали" от кого, от своего народа? С кем воевали эти 8 лет? Сами объявили им блокаду, железную дорогу банда Сэмэна Сэмэнченко перегородила ж/б блоками, лишили население пенсий, пособий, закрыли банки и предложили жить в подвалах, без электричества, воды, тепла, без работы и денег... А для чего, чтобы однажды завезти уголёк из ЮАР по 132 доллара за тонну ( не считая логистики), но продолжая покупать донецкий уголь по 40 баксов, поставлять его предприятиям по юаровской стоимости и разницу класть в свой большой карман? Это была не война, а высокорентабельное предприятие для некоторых хапуг. Им население, голосовавшее за Яныка, и нафиг не нужно, нужны недра Донбасса.