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В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

За сутки до авиакатастрофы в Вашингтоне могла произойти идентичная ситуация. По данным The Washington Post (WP), в аэропорту имени Рональда Рейгана едва не столкнулись вертолет и самолет авиакомпании Republic Airways, выполнявший рейс из города Хартфорд, штат Коннектикут.

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