Доктор Уиттингтон назвал простой способ избавиться от дурных мыслей перед сном

Представьте, вы сильно устали за день и мечтаете поспать, но стоит вам оказаться в теплой постели, как вместо долгожданного отдыха вы начинаете прокручивать в голове все события минувшего дня, а заодно еще и самые позорные моменты из жизни.
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