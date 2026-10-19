В Челябинске не состоялись торги по продаже участков дочери экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова из-за недостатка заявок.
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