Трамп заявил о контактах США и РФ по урегулированию ситуации на Украине

Президент США сообщил, что Вашингтон «ведет очень серьезное обсуждение» с Москвой по поводу завершения конфликта и что он намерен поговорить с Владимиром ПутинымПрезидент США вновь заявил, что Вашингтон «ведет очень серьезное обсуждение» с Россией по поводу завершения конфликта с Украиной.