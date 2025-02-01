Трамп заявил о контактах США и РФ по урегулированию ситуации на Украине

Президент США сообщил, что Вашингтон «ведет очень серьезное обсуждение» с Москвой по поводу завершения конфликта и что он намерен поговорить с Владимиром ПутинымПрезидент США вновь заявил, что Вашингтон «ведет очень серьезное обсуждение» с Россией по поводу завершения конфликта с Украиной.
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