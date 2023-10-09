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Нижегородская правда

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Компании «ТНС энерго» выявили свыше 1100 «скрытых коммерсантов» в 2023 году

Компании «ТНС энерго» выявили свыше 1100 «скрытых коммерсантов» в 2023 году

За последние восемь месяцев специалисты Группы компаний «ТНС энерго» во всех регионах присутствия выявили 1131 объект недвижимости, владельцы которых использовали электроэнергию, предназначенную для бытовых нужд, для ведения коммерческой деятельности.

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