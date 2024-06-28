С кем встречаются футболисты: самые горячие жены и девушки спортсменов

Все знают пару Дэвид и Виктория Бекхэм. Многие слышали про отношения Жерара Пике и Шакиры. А с кем встречаются сегодняшние звезды футбола? Рассказываем о женах и подругах известных игроков, которые тоже добились популярности.
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