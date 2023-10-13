Бывший глава НБК: Китай должен предотвращать злоупотребления при разработке CBDC

Бывший управляющий центральным банком Китая, Чжоу Сяочуань заявил, что Китаю необходимо уделять внимание безопасности, сохранять низкие затраты и предотвращать злоупотребления по мере разработки цифровой валюты центрального банка.
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