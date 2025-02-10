Прокуроры в 2024 году добились взыскания с дропперов 1,5 миллиарда рублей

Количество мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий, растет Прокуроры в прошлом году направили в суды более 7 тысяч исков о взыскании 1,5 млрд рублей с владельцев банковских карт, на которые первично переводились деньги, похищенные аферистами у граждан, сообщила Генпрокуратура.
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