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Сегодня Apple представит более мощный Mac mini и доступный 27-дюймовый дисплей. Свежие данные от Минг-Чи Куо

Сегодня Apple представит более мощный Mac mini и доступный 27-дюймовый дисплей. Свежие данные от Минг-Чи Куо

Презентация Apple Peek Performance состоится уже сегодня, в связи с чем аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo ) сделал ещё один прогноз по поводу того, что может показать компания из Купертино.

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