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Хуже, чем в 2008 году: финансовый мир переживает первую стадию глобального краха

Хуже, чем в 2008 году: финансовый мир переживает первую стадию глобального краха

Как неоднократно повторял Мэттью Пайпенбург, глобальные центральные банки в целом и ФРС в частности загнали себя, глобальные рынки и экономику в ловушку, из которой нет выхода, кроме как откусить себе ногу, которую они держат во рту уже много лет.

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