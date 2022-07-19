Хуже, чем в 2008 году: финансовый мир переживает первую стадию глобального краха

Как неоднократно повторял Мэттью Пайпенбург, глобальные центральные банки в целом и ФРС в частности загнали себя, глобальные рынки и экономику в ловушку, из которой нет выхода, кроме как откусить себе ногу, которую они держат во рту уже много лет.