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«Милан» выиграл 5 из 6 последних матчей. Поражение – от «Торино» после гола Миранчука

«Милан» добился пяти побед в шести последних матчах. Команда Стефано Пиоли сегодня обыграла «Специю» (2:1) в 13-м туре Серии А.

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