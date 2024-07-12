Савёловский посад
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Савёловский посад

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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть вот это новость хотелось бы как можно больше подробностей имена фамилии героев блядь писать больше не о чем и...Возле дома на Пол...

Спортсменам из Савеловского стало проще организовывать тренировки

Для жителей Москвы заработал новый портал «Московский спорт». Как пояснили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, он объединит тех, кто любит спорт и активный образ жизни, поскольку на портале можно записаться в секции, выбрать и арендовать удобные спортплощадки, подобрать квалифицированных тренеров как для взрослых, так и для детей, найти информацию о ярких городских спортивных событиях.

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