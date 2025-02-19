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«В Киеве опешили от прорыва ВС РФ, скоро будет не до Украины»: ВС РФ прорвались западнее Великой Новоселки, раскрыт главный секрет Эр-Рияда: Новости СВО, 19.02.25 г.

«В Киеве опешили от прорыва ВС РФ, скоро будет не до Украины»: ВС РФ прорвались западнее Великой Новоселки, раскрыт главный секрет Эр-Рияда: Новости СВО, 19.02.25 г.

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