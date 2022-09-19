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Продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении закона

Продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении закона

  РАТЭК обвинила продавцов iPhone 14 в нарушении российских законов Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники  РАТЭК обвинила продавцов iPhone 14 в нарушении российских законов Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что новые модели смартфонов iPhone не могут легально обращаться на российском рынке, а также обвинила их продавцов в нарушении действующих законов, пишет РБК.

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