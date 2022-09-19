Продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении закона

РАТЭК обвинила продавцов iPhone 14 в нарушении российских законов Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК обвинила продавцов iPhone 14 в нарушении российских законов Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что новые модели смартфонов iPhone не могут легально обращаться на российском рынке, а также обвинила их продавцов в нарушении действующих законов, пишет РБК.