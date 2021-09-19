Кровяное давление и смещение атланта У вас повышенное кровяное давление (гипертония), пониженное кровяное давление (гипотония) и врач вам выписал лекарства, которые вы теперь постоянно пьёте? А вы знаете, что повышенное или пониженное давление, внутричерепное давление - это всего лишь симптомы болезни? Как вы думаете, что будет происходить дальше с вашим здоровьем, если просто лечить симптомы и не устранять истинную причину недуга? Вы хоть раз слышали от вашего лечащего врача о истинной причине вашего давления? НЕТ?! Я думаю вам пора узнать правду! Вам пора что-то с этим сделать, а не просто глотать химию в надежде, что головная боль или мигрень пройдёт.