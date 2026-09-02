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Две женщины-астронавта почти семь часов работали в открытом космосе

Две женщины-астронавта почти семь часов работали в открытом космосе

Софи Адено и Джессика Меир провели масштабные технические работы на внешней поверхности МКС Француженка Софи Адено из Европейского космического агентства и астронавт NASA Джессика Меир завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции.

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