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Добрый Мир

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Эдуард Басурин: В 2014 году у нас была лишь надежда, а сейчас появилась и вера

Эдуард Басурин: В 2014 году у нас была лишь надежда, а сейчас появилась и вера

"Куда пропал полковник Басурин?" - шумит интернет. О том, чем сейчас занимается и планирует заниматься, о проблемах Донбасса, надеждах 2014 года и вере 2024-го, а также о принципах новой войны, заблуждениях экспертов, информационном противоборстве и многом другом экс-заместитель командира корпуса НМ ДНР, полковник в отставке Эдуард Басурин рассказал журналистам портала "Украина.

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