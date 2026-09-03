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Наши органы стареют в разное время. Вот что дряхлеет первым и что молодится до последнего

Наши органы стареют в разное время. Вот что дряхлеет первым и что молодится до последнего

В каком возрасте начинает стареть организм? Оказалось, единого правила нет: одни органы «сдают» уже в 30 лет, а другие остаются молодыми до пятидесяти.

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