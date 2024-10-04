Чем отличается ручная кладь от личных вещей, которые за багаж вообще не считаются?

Многие из нас не особо разбираются в правилах авиакомпаний. Личные вещи и ручная кладь — это одно и то же? Можно ли брать еду на борт? Мы вам поможем ответить на эти и другие вопросы! Главные отличия ручной клади от личных вещей — в габаритах и том, куда вы кладете их в самолете.