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Чем отличается ручная кладь от личных вещей, которые за багаж вообще не считаются?

Чем отличается ручная кладь от личных вещей, которые за багаж вообще не считаются?

Многие из нас не особо разбираются в правилах авиакомпаний. Личные вещи и ручная кладь — это одно и то же? Можно ли брать еду на борт? Мы вам поможем ответить на эти и другие вопросы! Главные отличия ручной клади от личных вещей — в габаритах и том, куда вы кладете их в самолете.

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