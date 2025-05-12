Дежурная часть Вести Крым: выпуск 12.05.2025

Дежурная часть Вести Крым: выпуск 12.05.2025Где были родители? Два ребёнка пострадали в ДТП под СимферополемУмом их действий не понять: почему водители крымской столицы пересекают сплошные и ездят по встречным полосам?О всех ЧП на полуострове расскажет Эдуард ЗдоровВЕСТИ КРЫМЧитать … .