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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Рейнджерс» Хитил сыграл впервые с ноября прошлого года. Он вышел на 3-й матч серии с «Каролиной» вместо Ремпе

В январе клуб сообщал, что 24-летний чех выбыл до конца сезона из-за травмы верхней части тела.  В 10 играх в минувшем регулярном чемпионате он набрал 6 (0+6) очков.

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