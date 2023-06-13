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Счетная палата предложила ввести пошлину на вейпы 13%

Счетная палата предложила ввести пошлину на вейпы 13%

Счетная палата считает целесообразным ввести таможенную пошлину до уровня не менее 13%. К таким выводам служба пришла по результатам проверки Федеральной таможенной службы (ФТС).

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