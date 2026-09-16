В Орловской области реконструкция Южного подъезда к Мценску подорожала до 667 млн рублей

Орловская власть не оставляет попыток найти строителей Южного подъезда к Мценску. Региональный Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности разместил электронный аукцион на выбор подрядчика на реконструкцию Южного подъезда к Мценску.
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