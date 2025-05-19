Раскрыта позиция Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

Президент США Дональд Трамп может поддержать законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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