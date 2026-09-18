Дипломатический холод Венгрии: глава Верховной рады Украины проигнорирован в Будапеште

Спикер парламента Венгрии и все венгерские чиновники отказались встречаться со Стефанчуком в Будапеште.
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