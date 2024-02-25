Кологривый ответил актеру Карпуку, мечтавшему сыграть Жириновского

Звезда сериала «Слово пацана» и фильма «По щучьему велению» Никита Кологривый оценил шансы художественного руководителя Нижегородского экспериментального театра NEXT Владимира Карпука сыграть покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
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